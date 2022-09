Zander Murray, footballeur écossais, fait son coming out !

Zander Murray est un joueur des Gala Fairydean Rovers qui est dans la cinquième division du football écossais. Et cette semaine, le sportif a décidé de ne plus se cacher et de faire son coming out au monde entier. S’il avait déjà fait son coming out auprès de ses proches l’an passé, il n’avait jamais parlé jusque-là publiquement de son homosexualité.

Des vacances libératrices

En vacances à Benidorm cet été, Zander a participé à sa première Pride. Très occupé par le football, le joueur explique qu’il n’avait jamais vraiment eu le temps de se rendre à ce genre d’événements. Mais vu qu’il était en vacances, il s’est dit qu’il allait en profiter pour y participer.

Sur place, une amie à lui l’a pris en photo. Cette dernière lui a demandé si elle pouvait partager cette photo sur les réseaux sociaux, chose que Zander Murray ne fait pas habituellement. “Mes proches savaient, mais le monde du football et le monde en général n’en savait rien” explique-t-il.

Zander repensa longuement à cette photo. Il se disait que s’il était amené à mourir demain il préférerait que cela ne soit pas dans le mensonge. Arrivé à l’hôtel, il prit son téléphone et posta un message sur Facebook annonçant qu’il était gay.

Dans une interview publiée sur le site web de son club, Zander déclare : “J’ai l’impression que le poids du monde est maintenant enlevé de mes épaules. Les gars du club m’ont beaucoup soutenu. Avant de sortir du placard, vous pensez que les gens vont se retourner contre vous et vous pensez au pire, j’ai été époustouflé par le soutien. Je veux aussi aider d’autres joueurs qui sont en lutte avec cela. Ce n’est pas facile à gérer pour les hommes, surtout pour les footballeurs.“

Dans une autre interview pour Pride of the Terraces, Zander a déclaré : “Les footballeurs gays ont besoin de modèles. Je me sens bien, très bien. Je ne me cache plus, juste moi et mon moi que j’aurais dû être il y a longtemps. J’essaie de ne plus regarder en arrière, donc je suis très heureux de faire passer le mot et de soutenir la fin de la stigmatisation.”

Zander est donc le deuxième joueur britannique à faire son coming out, quelques mois après le jeune Jake Daniels, dont on vous parlait ici.