“American Horror Story” : un casting très gay pour la nouvelle saison

À peine sorti du méga succès de Dahmer, Ryan Murphy est de retour avec la nouvelle saison de American Horror Story. Nous ne savons pas grand chose de l’intrigue si ce n’est qu’elle se passera à New York dans les années 1980. Cette saison 11 est décrite comme “l’année la plus mortelle”. Manière d’évoquer les meurtres qui frappent la ville mais aussi l’épidémie du sida qui sera en toile de fond.

Depuis le 1er octobre, le compte Instagram de la série a commencé le teasing. Des vidéos ont été postées ainsi que des portraits des différents personnages. Et le casting est très très gay !

Nous aurons le plaisir de retrouver Zachary Quinto. Cet habitué de l’univers d’American Horror Story va jouer Sam, un personnage qui semble apprécier les fouets.

Zachary Quinto alias Sam

Vient ensuite le personnage d’Adam, joué par Charlie Carver, la star de Teen Wolf. En plus d’être acteur, Charlie Carver sera co-scénariste de l’épisode 2 de la prochaine saison.

Charlie Carver alias Adam

L’acteur britannique Russell Tovey rejoint pour la première fois l’univers de Rayan Murphy. Celui qui a été révélé dans Looking jouera Patrick jouera un séduisant détective new-yorkais.

Russell Tovey alias Patrick

Parmi le reste du casting qui a été révélé, on peut aussi noter la présence de l’acteur out Isaac Powel. Star de Broadway, il incarnera Theo, un photographe adepte des pantalons en cuir.

Un teaser intrigant

En plus de la révélation des affiches, les fans ont eu la chance d’avoir le tout premier teaser de la nouvelle saison. Autant vous dire que cette vidéo nous donne envie d’en voir plus : club SM, accessoires fétish, cuir, laisses et menottes apparaissent dans la courte bande annonce. Cette nouvelle saison s’annonce gay et fetish !

Vous avez hâte de voir le premier épisode ? Nous aussi, mais il va falloir patienter encore quelques jours. Les deux premiers épisodes seront diffusés le mercredi 19 octobre sur Hulu aux Etats-Unis et le lendemain sur Canal+. La série comptera 10 épisodes en tout.