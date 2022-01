Le footballeur gay Josh Cavallo réagit aux insultes homophobes entendues lors de son dernier match

Le footballeur australien Josh Cavallo a fait son coming out en octobre 2021. Il est le deuxième footballeur professionnel en activité à le faire. Il a reçu beaucoup de soutien venant de tout le globe, notamment de notre chouchou de l’équipe de France, Antoine Griezmann. Samedi 8 janvier 2022, il jouait avec son équipe sur le terrain du Melbourne Victory. Après être rentré dans le match pour la deuxième mi-temps, le joueur de l’Adélaïde United a été victime d’injures homophobes de la part de supporters.

Deux mois après son coming out, Josh Cavallo est abasourdi par le comportement du public. Il a décidé de s’exprimer sur ses réseaux sociaux pour dénoncer ces insultes et propos inacceptables.

Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu ou entendu les injures homophobes lors du match d’hier soir. Il n’y a pas de mots pour vous dire à quel point j’étais déçu. En tant que société, cela montre que nous sommes encore face à ces problèmes en 2022. Cela ne devrait pas être acceptable et nous devons faire plus pour tenir ces personnes responsables. La haine ne gagnera jamais. Je ne m’excuserai jamais de vivre ma vérité et, plus récemment, de dire qui je suis en dehors du football.

Josh Cavallo s’adresse aux jeunes et les rassure.

Josh Cavallo continue son post en s’adressant aux jeunes de la communauté LGBT+. Il leur apporte un message de soutien : «À tous les jeunes qui ont été victimes d’abus homophobes, gardez la tête haute et continuez à poursuivre vos rêves». Il ajoute, aussi, que le football est une activité pour tout le monde peu importent l’origine, la couleur de peau ou les préférences amoureuses.

Josh Cavallo poursuit en rappelant qu’il a aussi été victime d’harcèlement sur les réseaux sociaux depuis son coming out. Il lance un appel aux réseaux Twitter et Instagram afin d’améliorer leur modération pour éviter et diminuer le cyber-harcèlement. Il ajoute : «Je ne veux pas que des enfants ou adultes reçoivent les messages haineux et blessant que j’ai reçus».

Les deux équipes de football qui ont participé au match apportent elles-aussi leur soutien au sportif. Elles condamnent fortement les insultes qui ciblent Josh Cavallo. Le PDG de l’Adélaïde United trouve le comportement du public «décevant et bouleversant» déclare-t-il. L’équipe adverse a également fait une déclaration condamnant ces actions.