« Dix pour cent »- saison 4, c’est pour bientôt. Découvrez le premier teaser !

Pour les fans de la série, c’est une date à noter dans l’agenda. La quatrième et dernière saison de Dix pour cent sera diffusée sur France 2 à partir du 21 octobre. La chaine a commencé son teasing en diffusant le premier extrait de la prochaine saison.

Ça y est, on peut enfin vous le dire ! 🤩 #DixPourCent pic.twitter.com/3mgovtOqcK — France 2 (@France2tv) September 29, 2020

Mathias Barneville (Thibaut de Montalembert) et Noémie Leclerc (Laure Calamy) ont l’air assez nerveux a l’idée d’annoncer la nouvelle… mais quelle nouvelle ? Leur relation, un scoop d’enfer sur un acteur ou sur l’agence ? Encore un peu de patience !

L’intrigue de la prochaine saison commencera quatre mois après qu’Andréa Martel (Camille Cottin) soit devenu la nouvelle directrice générale de l’agence ASK. Elle sera absorbée par tout ce pouvoir et l’agence sera de nouveau en danger à cause du départ potentiel de tous les talents de Mathias Barneville. L’idylle entre Mathias Barnevillet et Noémie Leclerc apportera beaucoup de surprises à l’intrigue. La jeune Camille Valentini (Fanny Mauferon) désormais agent de Sofia Leprince (Stéfi Celma), devra mixer travail et amitié alors que le destin d’Hervé André-Jezac (Nicolas Maury) sera chamboulé quand il se verra proposé de passer devant la caméra.

Un casting de choc

Nous aurons la chance de voir Sigourney Weaver, Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, Jean Reno, José Garcia, Mimie Mathy, Franck Dubosc, Sandrine Kiberlain, Stéphane Freiss, Valérie Donzelli, Gauillaume Gallienne et Rayane Bensetti qui joueront leurs propres rôles.

Les deux premiers épisodes de la quatrième saison devraient être diffusés en clôture de la troisième édition du festival Canne séries du 9 au 14 octobre. Les épisodes seront également disponibles en ligne sur la plateforme Canne séries live, avant leur diffusion sur France 2.