“La vie prend le dessus sur le VIH” : Vers Paris sans sida présente sa nouvelle campagne

À l’occasion du 1er décembre et 40 après l’identification du virus, l’association Vers Paris sans sida, en partenariat avec La Ville de Paris, le Département de la Seine-Saint Denis, les CPAM de Paris et de Seine-Saint Denis, lance une nouvelle campagne d’information. En effet, un sondage exclusif réalisé par l’Ifop montre encore une méconnaissance du grand public sur différents sujets et avancées comme la charge virale indétectable qui préserve le partenaire de toute contamination, la PrEP ou encore sur la possibilité de se faire dépister sans ordonnance. L’enjeu est donc double : sensibiliser tout en luttant contre la sérophobie.

La campagne aura lieu pendant trois semaines à partir du 29 novembre à Paris et en Seine Saint Denis ainsi que sur le web. Réalisée en collaboration avec l’agence Fred & Farid, elle se déclinera en plusieurs créas graphiques qui mettent en avant les différents messages. Chaque visuel sur la dualité entre les mots “VIE” et “VIH” pour montrer que la vie prend aujourd’hui le dessus sur le virus.

Découvrez les différents visuels de la campagne :