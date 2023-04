Lou Queernaval est l’un des rares événements LGBT d’ampleur qui a lieu en France en hiver. Il revient cette année après trois ans d’absence, en nous proposant encore plus de surprises. Retour sur ce week-end dont le thème est en 2023, « Les trésors du Monde » !

Lou Queernaval, c’est quoi ?

C’est un événement créé en 2014 par Aglae, le Centre LGBT et une autre association qui n’existe plus aujourd’hui. Le premier Lou Queernaval a eu lieu en 2015 et était, en grande partie, financé avec l’aide des commerces locaux. Depuis, l’évènement gay a intégré le programme officiel de Nice Carnaval et reçoit des subventions pour sa partie artistique.

L’événement majeur de Queernaval est bien sûr la parade qui se déroule sur la Place Masséna avec deux grandes tribunes et deux plus petites qui créent une arène plus conviviale (avec une capacité de 7000 places en gradins et 2000 en promenoir). Elle a lieu le 17 février à 20 heures. Le Carnaval est gratuit. Les réservations ont d’abord lieu au sein de notre communauté sur ce lien et ce, jusqu’au 1er février. Le grand public y aura accès après.

Le roi et la reine du Carnaval seront présents. Il y aura deux gros chars plateaux pour l’exhibition. Lou Queernaval a fait fabriquer par les carnavaliers 8 grands géants de 4 mètres de haut… Puis défileront une trentaine de grosses têtes. Et, parce qu’on est à Nice, des batucadas et des brazucas vont mettre l’ambiance. Puis arriveront les troupes des établissements juste avant la grande troupe des associations.

Où peut-on faire la fête pendant ce week-end-là ?

Tous les bars et les clubs organisent des événements carnavalesques pendant tout le week-end, du vendredi au dimanche. Ça fait une dizaine d’établissement où les gens peuvent tourner.. On ne s’ennuie jamais vraiment à Nice. D’autant que l’Office du tourisme va mettre en avant Lou Queernaval et les acteurs LGBT+ locaux.

Qui sont les marraines de Lou Queernaval 2023 ?

Deux marraines sont déjà connues et ouvriront la parade le 17 février prochain : la chanteuse Anggun et la danseuse Denitsa Ikonomova (Danse avec les Stars). Connue pour son engagement de longue date pour les droits LGBT, Anguun a d’ailleur déjà posté une vidéo où elle se réjouit d’être à Nice pour Lou Queernaval.