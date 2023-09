Le basketteur australien Isaac Humphries fait son coming out

Isaac Humphries a 24 ans. Ce grand joueur de basketball (il mesure 2m11) a publié mardi 15 novembre 2022 une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il fait son coming out à de ses coéquipiers. Il a également écrit un éditorial émouvant sur CNN dans lequel il explique pourquoi il était temps pour lui de sortir du placard.

Quelques mois plus tôt, le sportif s’était dit que lorsqu’il rejoindrait une nouvelle équipe, il ferait son coming-out publique. Engagé par l’équipe de Melbourne United pour la saison 2022-23, il a courageusement tenu parole… et plus encore.

Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui est devenue instantanément virale, le pivot titulaire a parlé à son équipe de ses luttes passées. Il a aussi offert un message d’espoir aux athlètes qui sont encore dans le placard.

La réaction de ses coéquipiers a été filmée et c’est très touchant de voir ces derniers le soutenir. “Toute notre organisation est très fière d’Isaac”, a ajouté Nick Truelson, le PDG de l’équipe.

“J’ai tenté de mettre fin à mes jours”

Les dernières années n’ont pas été simple pour le basketteur qui a sombré dans la dépression. “Je suis tombé dans une zone très sombre et très solitaire“, a déclaré Isaac Humphries à ses coéquipiers, entraîneurs et dirigeants de United.

“Je ne pouvais plus être qui j’étais, et j’ai tenté de mettre fin à mes jours. La principale raison pour laquelle j’étais tombé si bas et que j’en étais arrivé là, c’est que je luttais contre ma sexualité et que je n’acceptais pas le fait que j’étais gay.Je détestais tout de moi. J’étais dégoûté de moi-même. Je pensais que je ne pouvais pas être cette personne dans notre milieu” a-t-il rajouté.

Le joueur australien va plus loin en disant, qu’en tant que sport, le basket est homophobe même s’il pense que ce n’est pas, en grande partie, intentionnel. “Ça fait partie de la culture du vestiaire. Il n’y a pas une volonté intentionnelle de blesser quelqu’un. Mais malheureusement, dans cette pièce, dans notre culture, ils ne s’attendent pas à avoir des gays autour d’eux et ils ne savent rien de l’impact que ça peut avoir sur les personnes qui sont dans le placard.“

Un message d’espoir

Le déclic, Isaac Humphries l’a en 2021, lorsqu’il séjourne plusieurs mois à Los Angeles pour soigner une blessure à la jambe. Lui qui avait toujours évolué dans des milieux où l’homosexualité était invisible se trouve soudain dans une ville où les personnalités ouvertement gays (stars du ciné, de la télé, chanteurs…) sont légion. “Pour la première fois de ma vie, j’ai vu que des personnes au sommet de leur art pouvaient être ouvertes et honnêtes sur qui elles étaient.”

Le sportif, qui est aussi musicien à ses heures, choisit alors de s’assumer. “J’ai décidé que, si je rejoignais une équipe, je ferais mon coming out publique. Je m’assurerai aussi que les gens sachent que l’on peut vivre sans se cacher, même quand on est un athlète.” Chose qu’il vient de faire aujourd’hui en intégrant l’équipe de Melbourne United.

“Nous, en tant qu’athlètes professionnels, avons la responsabilité de donner l’exemple aux gens“, poursuit Isaac Humphries. “Tu peux être un grand joueur de basket et être gay. Tu peux être ce que tu veux. Ça n’a rien à voir avec ta sexualité, ou qui tu es ou qui tu es censé être. Je veux juste être moi-même. J’ai découvert que c’est mon but dans la vie, et je vais faire de mon mieux.“

Isaac Humphries n’est que le deuxième basketteur masculin à faire son coming out. Avant lui, l’ancien joueur de la NBA Jason Collins avait annoncé son homosexualité en 2013 alors qu’il jouait pour les Washington Wizards.

Et puisque nous savons déjà comment sa formidable équipe a réagi, voici ce que disent les fans sur Twitter :