Ciné : « Bros », la comédie romantique gay qui dépote

Le pitch est simple : Bobby, un podcasteur célibataire et heureux de l’être, incarné par Billy Eichner lui-même, rencontre Aaron, une caricature (jusque dans la voix) de la gym-queen qui « emballe » très facilement qui il veut. Pour tous les deux, hors de questions de tomber amoureux… S’en suivent une série de malentendus et des situations toutes plus loufoques les unes que les autres. Bien entendu, tout ça finit par un happy end croustillant…

En bonne comédie romantique (ou “rom com’” comme disent les anglo-saxons), Bros joue la carte de légèreté avec une histoire d’amour improbable et un humour pas compliqué. Pourtant, le film réussit le pari d’être un peu plus qu’un simple divertissement.

Si Billy Eichner, acteur ouvertement gay, a co-signé le scénario, n’oublions pas que le film est produit et réalisé par deux rois (hétéros) de la comédie américaine badass : Jude Apatow et Nicholas Stoller. On leur doit ensemble ou séparément quelques uns des meilleurs films du genre de ces dernières décennies : Sans Sarah rien ne va, 40 ans toujours puceau, En cloque, mode d’emploi ou encore Mes Meilleures amie, Nos pires voisins… Chez eux, l’humour est toujours prétexte à un regard décalé et acerbe sur le couple et les diktats sociaux.

Du coup, Bros ne déroge pas à la règle et reflète une image de notre communauté plutôt fidèle à la réalité. Alors oui, le film est un échec au box-office américain. Mais il a tout pour devenir culte avec le temps.

Qui est Billy Eichner ?

Le créateur de Bros est une star de la communauté LGBT. Il est de tous les combats pour nos droits. Billy Eichner est devenu très vite le bon client des talk-shows dès que la question gay était abordée. Il se définit souvent comme un « gay juif new-yorkais on ne peut plus classique ! » Le thème de sa bar-mitsva était quand même : Madonna !

Sa notoriété a atteint les sommets lorsqu’il a été nommé aux Emmy Awards pour sa série Billy In The Street, où il allait dans la rue, poser des questions aux passants sur la pop culture. Toutes les stars hollywoodiennes se sont ruées pour y participer : Julianne Moore, Paul Rudd, Sarah Jessica Parker ou encore Tina Fey…

Il a toujours abordé sa série avec un regard gay. C’est là qu’il a eu l’idée de créer Bros : une comédie romantique gay par des gays. Il s’est battu pour que son film soit le premier film produit par une major avec un cast 100% LGBT+…

Un casting hallucinant…

On imagine le directeur de casting en train de choisir les acteurs de Bros avec pour consigne : ils doivent tous appartenir à la communauté LGBT+. C’est un peu la réponse du berger à la bergère. Les gays peuvent tenir tous les rôles ! Par exemple, Guillermo Díaz joue un papa hétéro amoureux de sa femme ou encore Symone, la gagnante de RuPaul’s Drag Race qu’on a l’habitude de voir maquillée et sur des talons hauts, joue un personnage masculin…

Pour le rôle d’Aaron, Billy Eichner a recruté le très sexy acteur gay Luke McFarlane. Ce qui est drôle, c’est que Luke a joué un rôle d’hétéro dans 14 rom-com ! On a adoré les désopilantes « scènes de sexe » entre Bobby et Aaron, bien loin des habituelles scènes pudiques des comédies romantiques hétéros…

Un scénario brillant !

C’est la force de Bros. Les dialogues sont à mourir de rire. Grâce à cet humour, Billy Eichner réussit le pari de désarçonner même le plus aguerri des gays. Derrière chaque sujet abordé de manière très légère, se cache une réflexion sur nos amours, nos conceptions du couple, nos envies… Le film démonte également certains stéréotypes à l’image de ces hétéros qui s’imaginent que les homos sont parfaits dans tous les domaines. Oui, nous avons des défauts et nous pouvons même être quelquefois très pénibles. Bros assume pour nous. Toutes les scènes de réunion du comité LGBT+ sont extraordinaires de drôlerie et en même temps, tellement vraies. Même si ça peut faire grincer des dents.

Allez voir Bros et surtout, attendez un peu en sortant du cinéma avant de vous faire votre avis définitif. Vous risquez d’en changer et c’est tant mieux.

Bros, un film de Nicholas Stoller avec Billy Eichner, Luke MacFarlane. Sortie en salles le 19 octobre 2022