En destituant Timothée Curado, le Comité Mister France a-t-il eu une réaction homophobe ?

Timothée Curado n‘est pas un inconnu pour les aficionados de réseaux sociaux. Il en est même une véritable star. Avec ses 100000 abonnés sur Instagram et ses 723000 abonnés sur TikTok, ce jeune professeur gay de physique-chimie raconte à coup de photos sexys et de trends souvent dansés, sa vie d’enseignant de manière hilarante. Cet automne, il a postulé au titre de Mister Auvergne-Rhône-Alpes. Titre qu’il a remporté le 28 novembre. Comme dans tous les concours de beauté, le président du Comité National de l’élection de Mister France appelle chaque gagnant régional pour le féliciter et lui donner quelques instructions au sujet de la cérémonie qui aura lieu (normalement) le 22 janvier 2022. On demande alors Timothée de retirer quelques photos de son compte Insta ainsi qu’une vidéo qui ne seraient pas en adéquation avec l’image de Mister France et les termes du contrat signé par le prof. Timothée s’exécute. Pour plaire au Comité, il retire même ses piercings… Et pourtant…

Destitution surprise

Quelques jours plus tard, il reçoit un mail qui lui annonce la destitution de son titre de Mister Auvergne-Rhône-Alpes. Timothée ne comprend pas et poste alors une vidéo plutôt à charge contre l’organisation.

Le comité Mister Auvergne-Rhône-Alpes se fend deux jours plus tard d’un communiqué de presse où il explique les raisons de la destitution en insistant, peut-être lourdement, sur le fait que cette décision n’a rien d’homophobe…

C’est le premier dauphin de Timothée qui représentera la région lors du concours à Paris. JocK.life a essayé d’y voir plus clair dans ces événements. Le Comité Mister France était déjà embarrassé par l’affaire de Mister Grand Est, où la déléguée régionale du concours avait fourni les questionnaires de culture générale à certains concurrents un mois avant l’élection régionale. Le gagnant, Antoine, était très fier d’avoir obtenu un 18/20. Il n’y aura pas de Mister Grand Est à Paris…

« Pas acceptables ou dites trop explicites… »

A lire le communiqué de presse du comité Mister Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons voulu savoir en quoi les photos et la vidéo incriminées, posaient un problème quant à l’image de Mister France. Selon le Règlement de la participation au concours « Mister France 2022 » publié sur le site des organisateurs, les valeurs de Mister France sont « sportivité, jeu, camaraderie, entraide, respect, probité, moralité, altruisme, distinction, élégance masculine, charisme, intégrité, honnêteté ». Donc Timothée ne respecterait pas ces valeurs dans ses photos et sa vidéo au point d’être destitué.

C’est là que le calendrier de l’avent de Timothée entre en jeu : quelques mois avant l’élection régionale, le prof a voulu proposer un calendrier de l’avent sur Insta pour faire gagner des lots à ses abonnés. Le Comité Mister Auvergne-Rhône-Alpes était au courant et l’acceptait puisque Timothée l’avait organisé avant l’élection. Deux des photos qu’on a demandé à Timothée de supprimer, faisaient partie de ce calendrier. Ce sont des photos sexys. Mais pour le Comité, elles sont « dans des positions qui ne sont pas “acceptables” ou dites “trop explicites”. » A vous de juger…

Alors homophobie, ou pas ?

Il est assez amusant de constater avec quelle ferveur le Comité Mister France a voulu « nettoyer » les comptes Instagram et TikTok de Timothée Curado. Et un peu moins, pour d’autres candidats. Notamment le trend de l’un d’entre eux sur TikTok où est écrit : « Trois heures du mat, 4 grammes, tout va bien »… Deux poids, deux mesures.

Alors homophobie ou pas ? Nous ne pensons pas que le Comité Mister France ait fait preuve consciemment d’homophobie dans la destitution de professeur sexy. Mais l’homophobie n’est pas forcément là où on le croit. Dans la vidéo que Timothée a dû supprimer, il dansait et chantait sur ABCDEFU, la version gay de la chanson de Gayle. C’est un véritable plaidoyer contre l’homophobie : Timothée fait, dans son trend, un doigt d’honneur à tous les homophobes. Le Comité y a vu un geste « vulgaire et insultant ».

Contacté par nos soins, le Comité Mister Auvergne-Rhône-Alpes nous a rétorqué que « Si une Miss faisait ce geste, ça ferait scandale et ce serait tout autant inacceptable. » Sauf que, si une Miss faisait un doigt d’honneur aux racistes ou aux agresseurs sexuels, beaucoup de monde l’accepterait… En 2021 ! Comme pour Timothée…