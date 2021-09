4 choses à savoir sur « Jamie », la comédie musicale drag queen d’Amazon Prime

Adapté d’une comédie musicale à succès du West End, « Jamie » (“Everybody’s talking about Jamie” en VO) devait sortir au ciné au début de l’année. Pandémie oblige, c’est finalement sur Amazon Prime que nous pouvons le découvrir à partir du 17 septembre. Voici ce qu’il faut savoir sur ce film qui risque fort de vous faire chanter, rire et pleurer, parfois les trois en même temps.

Tout le monde parle de Jamie et vous allez bientôt comprendre pourquoi! Amazon Prime met en ligne ce 17 septembre le film Everybody’s talking about Jamie, une comédie musicale adaptée du show éponyme qui se joue à Londres depuis 4 ans (avec une interruption en raison de la pandémie). L’histoire: Jamie a 16 ans, les cheveux teints en blond, et rêve de devenir drag-queen. Dans le milieu populaire où il grandit, ce rêve n’est pas bien vu de tout le monde…

1/ C’est une histoire vraie!

La comédie musicale Everybody’s talking about Jamie est inspirée par un documentaire intitulé Jamie: Drag at 16 (en VOD sur Amazon). On y suit Jamie Campbell, qui après avoir fait son coming-out à 14 ans, veut aller à la soirée de fin d’année de son lycée en drag-queen. Une histoire typiquement anglaise, qui n’est pas sans rappeler Billy Elliott. Une adaptation sur scène ou à l’écran semblait donc évidente.

Voici la bande-annonce

2/ C’est un gros succès scénique

La comédie musicale a été créée début 2017 à Sheffield, avant de rejoindre le West End de Londres (le quartier où sont jouées les grandes comédies musicales) à la fin de la même année à l’Apollo Theatre. Le show a cartonné jusqu’à mars 2020, date à laquelle il a dû être interrompu en raison du Covid. Il a rouvert en mai 2021 et fera une petite pause de quelques mois le 26 septembre prochain, avant de revenir en 2022. En parallèle, une tournée a été lancée dans tout le Royaume-Uni et des adaptations ont été produites à Los Angeles, en Corée du Sud, au Japon et en Australie. Faute de la voir sur scène, certains ont déjà pu voir la comédie musicale au cinéma. En 2018, une captation de la version scénique avait été diffusée dans certaines salles au Royaume Uni et dans plusieurs autres pays, notamment en France.

3/ C’est le premier rôle de Max Harwood au cinéma

Le rôle principal a été confié à Max Harwood, un jeune comédien anglais de 23 ans. Originaire de Basingstoke, une ville à l’ouest de Londres, le jeune homme se souvient dans une interview au magazine Attitude du choc ressenti lorsqu’il est allé pour la première fois dans un club gay, à 18 ans. Il y a vu la star de Drag Race (saison 5, All Stars 2) Detox. Déjà un lien avec le drag… Pour obtenir le rôle de Jamie, il a dû enfreindre les règles de l’école où il suit une formation d’acteur. L’école demande en effet à ses élèves de ne pas auditionner pour des rôles avant d’avoir terminé leur cursus. Alors que le film n’a pas encore été diffusé, il a déjà eu un effet bénéfique pour Max: après avoir appris qu’il allait jouer le rôle de Jamie, certains anciens élèves de son lycée l’ont contacté pour s’excuser de l’avoir maltraité à l’époque.

4/ Jamie a vu défiler quelques stars de Drag Race!

Un spectacle qui parle de drag-queens est forcément susceptible d’avoir quelques connexions avec l’émission qui a popularisé le drag dans le monde entier.

Vinegar Strokes, qui interprétait le rôle de Sandra Bollock à Londres, a rejoint la première saison 1 de RuPaul’s Drag Race UK. Par la suite, la co-animatrice de Drag Race Michelle Visage (qui a fait plusieurs programmes de télé-réalité au Royaume-Uni) a interprété le rôle de Miss Hedge. Et l’ineffable Bianca Del Rio, vainqueure de la saison 6 de Drag Race, s’est illustrée dans celui de Hugo, alias la drag Loco Chanelle. Dans le film, la drag américaine connue pour sa langue acérée, joue le rôle de Ms Haylock, la prof d’art du lycée.

Jamie, sur Amazon Prime le 17 septembre