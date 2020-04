Pendant le confinement, cet acteur vous lit en live vos textes préférés

En 2013, Yves Heck lance « Tête de lecture », un spectacle littéraire très original : vous venez avec deux pages extraites d’une oeuvre littéraire qui vous tient à coeur et, si vous êtes tirés au sort, le comédien les lit au débotté. Confinement oblige, Yves Heck a décliné son concept sur la toile avec « Tête de lecture chez vous », un rendez-vous sur Facebook Live. La prochaine édition a lieu mardi 21 avril à 18h30 avec un invité de premier choix, l’auteur Arthur Dreyfus, dont on ne saurait que vous conseiller son « Histoire de ma sexualité ». Rencontre.

« Tête de lecture chez vous », ça consiste en quoi ?

Il s’agit de l’adaptation pour Facebook Live du spectacle littéraire que je propose depuis 2013. Chaque spectateur•rice peut m’envoyer par mail (à infos@tetechercheuse.org / objet : TDL) une à deux pages de littérature lui tenant à cœur (extrait d’un roman, d’une nouvelle, d’un recueil de poésies, de chansons…). Durant le live, je lis en direct et au débotté les textes tirés au sort. Il m’arrive aussi de recevoir via Skype un•e invité•e qui me confie notamment un texte qui lui fait du bien en cette période de confinement.

Mardi 21 avril à 18h30, tu auras comme invité Arthur Dreyfus. Qu’est-ce qui te plaît dans ce jeune auteur aux multiples talents ?

J’ai connu Arthur Dreyfus grâce à l’émission qu’il présentait alors sur France Inter tous les jours à 17h. J’adorais son style, sa simplicité, la gentillesse avec laquelle il menait sa quotidienne et recevait ses invité•e•s. Puis j’ai lu « Histoire de ma sexualité » (Gallimard) et j’ai découvert l’écrivain talentueux. Arthur a fait également de la photo et travaillé sur des documentaires. C’est un jeune homme ultra doué, fin et intelligent. J’ai tout de suite pensé à lui quand je me suis demandé qui inviter dans ces « Tête de lecture » confinées et je suis ravi qu’il ait accepté. Le live suivant, ce sera le vendredi 1er mai à 15h30. J’aurai comme invité Mathieu Simonet.

Arthur Dreyfus, l’invité du prochain « Tête de lecture chez vous »

Quels seraient 3 conseils de lecture pour agrémenter ce confinement ?

En ce moment, je termine la lecture de « Après le monde » d’Antoinette Rychner (Buchet-Chastel). On y suit le parcours et le quotidien de différents personnages qui vivent dans une France post-effondrement. Ce roman, sorti en janvier dernier, prend une dimension singulière avec la pandémie de covid-19.

A celles et ceux qui chercheraient de l’évasion, je recommanderais « Pacifique », le nouveau roman de Stéphanie Hochet, paru chez Rivages début mars. On y suit de son propre point de vue à lui (ce qui n’a à priori jamais été fait en littérature) le parcours d’un jeune Japonais qui devient kamikaze à la fin de la seconde guerre mondiale. C’est passionnant et remarquablement écrit.

Sinon, le confinement peut aussi être l’occasion de (re)lire « Querelle de Brest » de Jean Genet ou toute l’œuvre d’Hervé Guibert (son journal notamment « Le Mausolée des amants », publié chez Gallimard de manière posthume, est sublime).