Barcode Berlin se mobilise et lance sa gamme de masques filtrants

Depuis les dĂ©clarations ce week-end du ministre de la santĂ© JĂ©rĂŽme Salomon, les politiques rejoignent enfin le corps mĂ©dical. Oui, le port d’un masque, mĂȘme alternatif, est efficace pour lutter contre le Coronavirus. S’il doit toujours s’accompagner des rĂšgles de la distanciation sociale, le port du masque a un double effet. Il permet soi-mĂȘme de se protĂ©ger du virus mais surtout, il permet de protĂ©ger les autres si l’on est malade ou asymptomatique.

L’initiative de la marque de sous-vĂȘtements gay Barcode Berlin tombe donc Ă pic. Depuis deux semaine, elle a mis de cĂŽtĂ© ses boxers et jock-straps pour se concentrer sur la fabrication de masques en tissu et filtrants. Douze modĂšles sont disponibles Ă des prix allant de 16€90 Ă 24€90. Le cĂŽtĂ© esthĂ©tique n’a pas Ă©tĂ© mis de cĂŽtĂ© avec diffĂ©rentes dĂ©clinaisons. On trouve des masques sobres, avec des Ă©toiles pour plus de fun ou encore des modĂšles avec une touche fetish


Des filtres lavables et interchangeables

Chaque masque en tissu est lavable. Il propose Ă l’intĂ©rieur une poche pour un filtre amovible Ă changer toutes les quatre heures. Le filtre peut ĂȘtre lavĂ© 10 fois Ă 90 degrĂ©s en le plongeant, par exemple, dans une casserole d’eau bouillante.

Bon Ă savoir, les filtres ont Ă©tĂ© conçus en s’inspirant des normes FFP2. Ils sont donc optimisĂ©s contre les risques d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie arienne et contre le risque de transmission par gouttelettes.

Avec sa politique de masques pour tous, Barcode Berlin rĂ©agit brillamment Ă la pĂ©nurie de masques et nous fait gagner, au passage, un nombre d’heures incalculable Ă regarder des tutos sur internet pour essayer d’en fabriquer un.

Vous pouvez commander votre masque sur notre boutique partenaire www.zonemec.com. Livraison sous 24/48h chez vous. (du fait d’une forte demande, il se peut que les produits soient momentanĂ©ment indisponibles. Ne vous inquiĂ©tez, des rĂ©assorts se font trĂšs rĂ©guliĂšrement)